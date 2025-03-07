Локализация китайских автомобилей в России «похоронит» рынок серых перекупщиков

Автомобили премиального класса на вторичном рынке России подорожают на 25% с 1 мая текущего года из-за новой системы расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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