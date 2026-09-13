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Царьград

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Роспотребнадзор советует посвятить 30 минут в день физической активности

Роспотребнадзор советует посвятить 30 минут в день физической активности

Роспотребнадзор рекомендует для профилактики простуд ежедневно уделять физической активности 30–40 минут, соблюдать гигиену и чистоту в доме, а вакцинацию от гриппа проводить в сентябре-октябре.

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