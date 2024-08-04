Операция «Плутон»: как советские морпехи разгромили десант ЦРУ на Кубе

В 1961 году президент США Джон Кеннеди утвердил дату высадки войск Кубе. 17 апреля вооружённые противники режима Фиделя Кастро должны были свергнуть революционера насильственным путём и создать подконтрольное Штатам временное правительство.
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