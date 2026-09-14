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Офтальмолог Егорова посоветовала школьникам чаще бывать на улице

Офтальмолог Егорова посоветовала школьникам чаще бывать на улице

Врач-офтальмолог Ада Егорова рассказала, что прогулки при ярком дневном свете могут помочь замедлить увеличение близорукости у школьников.

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