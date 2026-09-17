Песков: "адские санкции" США усложнят урегулирование конфликта на Украине

«Адские санкции» США против нефтегазового экспорта России, которые утвердила Палата представителей американского конгресса, усложнят поиск мирного урегулирования на Украине.
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