"У меня на коленях умер зек, в прошлом авторитетный, самарский вор. Ему перебило позвоночник и оторвало по локоть правую руку..."

Анфиса Иванова

..."Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича."... Мама моя ! Вот только про этого пройдоху и труса Януковича не надо говорить! Какой он президент - он первый предатель и своей хохляндии и России, которая надеялась на него и верила, что он все же свернет укро политический курс от цэевропы... Именно с него и началось вот это СВО... Сволочь он, и достоин висилицы, а не возвращение на хохляндию в качестве руководителя страны бандерии.