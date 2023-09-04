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"У меня на коленях умер зек, в прошлом авторитетный, самарский вор. Ему перебило позвоночник и оторвало по локоть правую руку..."

"У меня на коленях умер зек, в прошлом авторитетный, самарский вор. Ему перебило позвоночник и оторвало по локоть правую руку..."

Так уж получилось, что я лишь трижды на фронте пересекался с «Вагнерами». Моя ответственность распространялась на ополченцев.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
...&quot;Взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича.&quot;...  Мама моя ! Вот только про этого пройдоху и труса  Януковича не надо говорить! Какой он президент - он первый предатель и своей хохляндии и России, которая надеялась на него и верила, что он все же свернет укро политический курс от цэевропы...  Именно с него и началось вот это СВО...  Сволочь он, и достоин висилицы, а не возвращение на хохляндию в качестве руководителя страны бандерии.
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10 мин.
Александр Батт
Янукович легитимный. Его послушают те украинцы, которые хотят мира. Кроме того, он будет полностью под нашим контролем.
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8 мин.
Алексей Тан
О! как!.... инородцы уже и решили... что и как делать и поступать Русским (России) ..😂😅🤣.
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7 мин.

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