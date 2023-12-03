Режиссер «Голодных игр» экранизирует роман Стивена Кинга «Долгая прогулка»

Студия Lionsgate работает над адаптацией триллера Стивена Кинга «Долгая прогулка». Экранизацию планируют доверить Фрэнсису Лоуренсу, постановщику франшизы «Голодные игры», уточняет The Hollywood Reporter.
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