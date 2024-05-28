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Слишкович о реакции в Боснии из-за работы в России: «На родине нет давления. Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем»

Слишкович родом из Боснии и Герцеговины. «На родине нет давления из-за того, что я работаю в России. Никогда такого не было! Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем», – сказал тренер «Спартака».

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