Слишкович о реакции в Боснии из-за работы в России: «На родине нет давления. Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем»

Слишкович родом из Боснии и Герцеговины. «На родине нет давления из-за того, что я работаю в России. Никогда такого не было! Пускай журналисты пишут, но народ не тупой – он понимает, что дважды два равняется четырем», – сказал тренер «Спартака».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии