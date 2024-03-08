Снявшим скальп с жителя Электростали потребовали ужесточить наказание

Пресс-служба прокуратуры Московской области поделилась информацией о том, что прокуратура потребовала ужесточить наказание в отношении двух мужчин, напавших на жителя Электростали и снявшим с него скальп.
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