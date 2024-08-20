СКР начал проверку в связи с жесткой посадкой самолета в аэропорту Сочи

СКР начал проверку в связи с жесткой посадкой самолета в аэропорту СочиКраснодарским следственным отделом на транспорте ЗМСУТ Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки самолета с пассажирами на борту проводится доследственная проверка.