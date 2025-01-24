В Северодвинске девятилетняя школьница стала жертвой аферистов

В полицию города корабелов с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1987 года рожденияОна рассказала, что её 9-летняя дочь, общаясь с незнакомцем в чате онлайн-игры, поддалась на уговоры мошенника и перевела более 200 тысяч рублей на сторонние счета.