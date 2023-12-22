Politico: Израиль задействует американские дроны для поиска заложников в Газе

Израильская армия все сильнее питает надежды на недорогие беспилотные летательные аппараты, произведенные в Соединенных Штатах Америки, в целях поиска заложников и разведки туннелей, которые, как предполагается, используются представителями радикального палестинского движения ХАМАС.
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