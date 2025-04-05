Дело о коррупции, отставка, «задержание»: биография экс-губернатора Свердловской области Куйвашева

Людмила Лиханова

Очень надеюсь, что не только этот персонаж пойдет на нары, но и вся верхушка и города и округа. Там злостное гнездо врагов народа, страны. И не важно ЧЕМ они вредят России: коррупцией или вредительством или предательством - все они - ВРАГИ России и должны отвечать за свои деяния по всей строгости закона и без поблажек. Ведь когда народ видит поблажки, то теряет веру в справедливость и это ведет к тому, о чем мечтают нАши враги: К РАЗОБЩЕНИЮ И НЕДОВЕРИЮ В КУРС ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПРЕЗИДЕНТА. Зная то, что все наши комменты отслеживаются очень надеюсь, что честные помощники и Путина и руководителей силовиков будут видеть ЧТО думает народ по таким серьезным вопросам и без купюр докладывать Президенту. У Президента очень напряженная жизнь, вернее, служение стране, но есть несколько жизненно важных вопросов внутри России которые не должны замалчиваться.