Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    А давайте Вы не будете тут оскорблять атеистов, а? И мусульман, кстати, тоже. Потому что ваххабиты много где считаютс...«Ислам для самых ...
  • Вадим Кузнецов
    Помнится, Мишка Меченый тоже блеял, публично, в 1989 году: Мы не можем заменить управленцев... А тем временем в стран...Дело о коррупции,...
  • Леонид Руси
    Есть такие, которые категорически против православия... Так получайте ислам по полной программе... Помнится было это ...«Ислам для самых ...

Дело о коррупции, отставка, «задержание»: биография экс-губернатора Свердловской области Куйвашева

Дело о коррупции, отставка, «задержание»: биография экс-губернатора Свердловской области Куйвашева

NEWS.ru Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, пишет «Коммерсант».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Очень надеюсь, что не только этот персонаж пойдет на нары, но и вся верхушка и города и округа. Там злостное гнездо врагов народа, страны. И не важно ЧЕМ они вредят России: коррупцией или вредительством или предательством - все они - ВРАГИ России и должны отвечать за свои деяния по всей строгости закона и без поблажек. Ведь когда народ видит поблажки, то теряет веру в справедливость и это ведет к тому, о чем мечтают нАши враги: К РАЗОБЩЕНИЮ И НЕДОВЕРИЮ В КУРС ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПРЕЗИДЕНТА. Зная то, что все наши комменты отслеживаются очень надеюсь, что честные помощники и Путина и руководителей силовиков будут видеть ЧТО думает народ по таким серьезным вопросам и без купюр докладывать Президенту. У Президента очень напряженная жизнь, вернее, служение стране, но есть несколько жизненно важных вопросов внутри России которые не должны замалчиваться.
Ответить
4 час.
Наталия
Острый дефицит руководящих кадров, ничего не поделаешь.🥲Теперь самое время и Куйвашеву новый регион подыскать, не пропадать же &quot;опытному руководителю&quot;. А что,  пусть заменит Собянина, в Москве и Е-центр уже открыли, так что даже привыкать не надо. А Собянин, тоже ценнейший кадр, пойдет на повышение....
Ответить
4 час.
Вадим Кузнецов
Помнится, Мишка Меченый тоже блеял, публично, в 1989 году: Мы не можем заменить управленцев... А тем временем в стране полным ходом шел саботаж имени Яковлева. И трогать Яковлева КГБшникам Пятно тоже запретило.
Ответить
25 мин.
наверх