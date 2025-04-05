NEWS.ru Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, пишет «Коммерсант».
Дело о коррупции, отставка, «задержание»: биография экс-губернатора Свердловской области Куйвашева
Комментарии
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Людмила Лиханова
Очень надеюсь, что не только этот персонаж пойдет на нары, но и вся верхушка и города и округа. Там злостное гнездо врагов народа, страны. И не важно ЧЕМ они вредят России: коррупцией или вредительством или предательством - все они - ВРАГИ России и должны отвечать за свои деяния по всей строгости закона и без поблажек. Ведь когда народ видит поблажки, то теряет веру в справедливость и это ведет к тому, о чем мечтают нАши враги: К РАЗОБЩЕНИЮ И НЕДОВЕРИЮ В КУРС ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПРЕЗИДЕНТА. Зная то, что все наши комменты отслеживаются очень надеюсь, что честные помощники и Путина и руководителей силовиков будут видеть ЧТО думает народ по таким серьезным вопросам и без купюр докладывать Президенту. У Президента очень напряженная жизнь, вернее, служение стране, но есть несколько жизненно важных вопросов внутри России которые не должны замалчиваться.
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4 час.
Наталия
Острый дефицит руководящих кадров, ничего не поделаешь.🥲Теперь самое время и Куйвашеву новый регион подыскать, не пропадать же "опытному руководителю". А что, пусть заменит Собянина, в Москве и Е-центр уже открыли, так что даже привыкать не надо. А Собянин, тоже ценнейший кадр, пойдет на повышение....
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4 час.
Вадим Кузнецов
Помнится, Мишка Меченый тоже блеял, публично, в 1989 году: Мы не можем заменить управленцев... А тем временем в стране полным ходом шел саботаж имени Яковлева. И трогать Яковлева КГБшникам Пятно тоже запретило.
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25 мин.
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