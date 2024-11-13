Москвичам рассказали, каких краснокнижных хищников можно встретить на территории Москвы

Биологи из столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды поделились информацией о том, где в Москве предпочитают обитать редкие и охраняемые животные, занесенные в Красную книгу столицы.
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