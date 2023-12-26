Госкомитет КНР призвал правительство провинции Хэйлунцзян принять решительные меры для обеспечения безопасности на производстве

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР в понедельник призвал правительство провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ извлечь уроки из произошедшей в последнее время череды несчастных случаев и принять решительные меры для обеспечения производственной безопасности в регионе.