Госкомитет КНР призвал правительство провинции Хэйлунцзян принять решительные меры для обеспечения безопасности на производстве

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР в понедельник призвал правительство провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ извлечь уроки из произошедшей в последнее время череды несчастных случаев и принять решительные меры для обеспечения производственной безопасности в регионе.
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