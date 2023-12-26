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Китай

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Госкомитет КНР призвал правительство провинции Хэйлунцзян принять решительные меры для обеспечения безопасности на производстве

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Комитет по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР в понедельник призвал правительство провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ извлечь уроки из произошедшей в последнее время череды несчастных случаев и принять решительные меры для обеспечения производственной безопасности в регионе.

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