“Hakeem Jeffries is closing in on the Speaker’s gavel, but his path to power runs directly through an expanding group of Democratic Socialists who want major policy concessions in exchange for their support,” the Wall Street Journal reports.
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