Пожевали и выплюнули...

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Комментарии
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Генрих
Это ты такой смелый потому, что за бугор сдернул и от туда вонь разгоняешь? Вместе с актрисулькой и Алтынчечем детский фонд дербанили, уроды?
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41 мин.
Коля Колянов
👍🤣😂👏
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34 мин.
КК
Коля Колянов
А за что ей держаться, тебя же рядом нет 🤣😂 езжай быстрее.
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28 мин.

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