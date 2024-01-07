Конунг Ингвар Актрису с глазами олененка травят в Латвии.Правда, у пожеванной ленивыми латвийскими челюстями Чулпаши глаза стали как у старой козы.
Пожевали и выплюнули...
Комментарии
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Генрих
Это ты такой смелый потому, что за бугор сдернул и от туда вонь разгоняешь? Вместе с актрисулькой и Алтынчечем детский фонд дербанили, уроды?
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41 мин.
Коля Колянов
👍🤣😂👏
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34 мин.
КК
Коля Колянов
А за что ей держаться, тебя же рядом нет 🤣😂 езжай быстрее.
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28 мин.
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