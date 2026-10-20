Пекин включил немецкую компанию Sindlhauser Materials в экспортный контроль на фоне спора с ЕС. Евросоюз обсуждает возможность снять ограничения с китайской компании в обмен на исключение немецкого поставщика из списка В июле 2026 года Китай включил немецкую Sindlhauser Materials GmbH в список экспортного контроля вместе с несколькими другими европейскими компаниями.
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