Пекин включил немецкую компанию Sindlhauser Materials в экспортный контроль на фоне спора с ЕС. Евросоюз обсуждает возможность снять ограничения с китайской компании в обмен на исключение немецкого поставщика из списка В июле 2026 года Китай включил немецкую Sindlhauser Materials GmbH в список экспортного контроля вместе с несколькими другими европейскими компаниями.