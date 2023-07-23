Сообщение о задержании Игоря Стрелкова за экстремизм вызвало шквал идиотских интернетных заявлений и забавных попыток анализа ситуации в России с характерным рефреном: "режим доживает последние дни" (варианты: "в агонии", "начал зачистку рассерженных патриотов", "запустил цепочку событий, которые наконец-то приведут к свержению Путина" и т.
Сообщение о задержании Игоря Стрелкова за экстремизм вызвало шквал идиотских интернетных заявлений...
Комментарии
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Вера смелых
Тут по МТ бегает ветеран секты ненавистников Путина Елена БреХлова, у которой состояние приближается к критической степени маразма - то ли возрастной, то ли шизотдной этиологии, Eugenia Palette, тоже ветеран МТ, просто близнец Брехловой, и новенькая, чемпионка по глупости и заполошности, Боб.дрищева (Бобдрящева), так что будьте знакомы! И - будьте готовы , задев Бехлову, увидеть нечто вроде клыкастой пасти существа, рвущегося с цепи. Достойное дополнение к социал-идиоту Алтайцеву, который здесь вроде "городского сумасшедшего"...)))))) Спуску им давать нельзя- наглеют жутко...))))
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7 час.
Елена Бреслова
либероидная мразь, с интеллектом школьницы
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6 час.
ЕБ
Елена Бреслова
😂😂😂 вообщем ни у кого аргументов не нашлось, кроме оскорблений на уровне дегенератов
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6 час.
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