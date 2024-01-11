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Как снимали сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте": кадры со съемок и 23 интересных факта о сериале

Как снимали сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте": кадры со съемок и 23 интересных факта о сериале

Не так давно свет увидел сериал "Слово пацана", который произвел настоящий фурор. Одни считают, что это отвратительный сериал, который романтизирует подростковый бандитизм, тогда как другие напротив, считают, что сериал показывает всю правду о подростковых группировках 80-х и о том, к чему все это в итоге приводит.

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