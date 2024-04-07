Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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8 хитрецов, которые умудрились изящным образом обойти закон

8 хитрецов, которые умудрились изящным образом обойти закон

С тех пор, как человечество придумало ввести нормы и правила, регламентирующие любые действия, изворотливые люди находили массу лазеек, которые позволяли обойти некоторые законы без каких-либо последствий.

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