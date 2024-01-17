Главные симптомы дефицита витамина D, В12 и железа Ирэн ОрлонскаяНедавно опубликованные данные NHS привели к поразительному открытию: в 2022 году более 800 000 пациентов были госпитализированы из-за недоедания и дефицита питательных веществ.
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