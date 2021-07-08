Филологи бьют тревогу: лишь один из тысячи россиян сейчас является по-настоящему грамотным, в чём причина?

Позитив для оптимистовОбществоФилологи бьют тревогу: лишь один из тысячи россиян сейчас является по-настоящему грамотным, в чём причина? Как вы полагаете, почему так много детей в школах пишут безграмотно? Да и мы, взрослые, порой грешим этим недостатком.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ЕршовНичего удивительного в этом нет. Даже к каждому утюгу придается инструкция как им пользоваться Человеку тоже создатель написал заповеди и сказал: Сначала было слово и слово было у Бога и слово было Бог" Неужели не понятно, что слово это величайшая ценность и ее нужно беречь как челичайшую ценность. Но человек возомнил себя настолько, что пренебрег данной ценностью, ведь за каждым словом в нашем сознании стоит образ его восприятия. Извращая слово человек теряет образ, потеряв образ утрачивает сознание, утрачивая сознание, превращается в скота.ирина Северова северова (гуляева)Скажи мне какой у тебя лексикон , и я скажу кто тыЛюбовь ГоловинаНаши СМИ загадили русский язык, упражняясь,кто больше привнесет в свои репортажи иностранных слов, показывая свою,якобы, компетентность и современную грамотность. Остальные подхватывают,чтобы не казаться отсталыми от "продвинутых" СМИ.ирина Северова северова (гуляева)Причем здесь иностранные слова , если то и дело читаешь - ВЛАЗИТЬ , МНЕ ЭТО НЕ ЗАШЛО ,ВПИСКА... - это каковские слова ? Латынь ? Английский язык ? Или просто безграмотное быдло ?Владимир EвтушенкоЭто из фени уголовной мрази.Владимир EвтушенкоА ведомо ли вам, что в русском языке нет ни одного русского слова на буквы - а и -ф? Кроме междометий. И ведь прекрасно вошли они в русский язык. Но и вы правы, натащили с Запада всяких менеджеров, мерчендайзеров, что по сути упаковщик. Продавцов в магазинах уже нет, в кого ни уткнись взором, всё менеджеры. Гениально писал про наши времена Грибоедов 200 лет назад - смесь французского , (правда, сейчас английского) с нижегородским, а то и феней.Владимир EвтушенкоА ведомо ли вам, что в русском языке нет ни одного русского слова на буквы - а и -ф? Кроме междометий. И ведь прекрасно вошли они в русский язык. Но и вы правы, натащили с Запада всяких менеджеров, мерчендайзеров, что по сути упаковщик. Продавцов в магазинах уже нет, в кого ни уткнись взором, всё менеджеры. Гениально писал про наши времена Грибоедов 200 лет назад - смесь французского , (правда, сейчас английского) с нижегородским, а то и феней.Владимир EвтушенкоСтрана гибнет , когда в ней гибнут культура, медицина, образование. Вот и есть это причины безграмотности.Комментировать
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