Страна и люди
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Страна и люди

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«Молнии» ударили по личному составу ВСУ на Красноармейском направлении

«Молнии» ударили по личному составу ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

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