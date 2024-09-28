Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Сколько еще будем ТЕРПЕТЬ эту АНГЛО-МРАЗЬ!!!!!!! А мы даже кабель их не можем повредить!!!!! Печально!"Через российские...
  • Ирина Лодяновa
    Дно в очередной раз пробито! Русские мужики аауууу! Пора обьеденятьсяВ Ульяновске мигр...
  • Надежда Кувыкина
    Все все знают, а воз продолжает набирать груз..."Через российские...

Олег Розанов. Чем грозит НАТО милитаризация Арктики?

Олег Розанов. Чем грозит НАТО милитаризация Арктики?

В случае открытого вооружённого конфликта несущие опасность объекты будут уничтожены.Россия находится в состоянии полной готовности отстаивать свои интересы в Арктическом регионе как в военном, так и в политическом и военно-техническом плане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх