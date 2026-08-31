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Калуга-поиск

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В ночь на 31 августа Калугу и область вновь атаковали БПЛА

В ночь на 31 августа Калугу и область вновь атаковали БПЛА

Минувшей ночью Калужская область снова подверглась атаке боевых беспилотников. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, в ночь на 31 августа силы ПВО уничтожили 2 БПЛА над территорией Кировского муниципального округа и на окраине Калуги.

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