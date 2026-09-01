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Царьград

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Стоимость цветочных букетов к 1 сентября выросла на 9%

Стоимость цветочных букетов к 1 сентября выросла на 9%

Средняя цена букета цветов для школьников к 1 сентября достигла 4,3 тысячи рублей, показав рост на 9% по сравнению с прошлым годом.

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