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Издание En Son Haber раскрыло особый рацион людей-долгожителей

Издание En Son Haber раскрыло особый рацион людей-долгожителей

Добавление в рацион пяти продуктов может положительно сказаться на продолжительности жизни человека. Помимо приверженности здоровому питанию следует отказаться от вредных привычек, начать регулярно заниматься спортом и стараться больше улыбаться.

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