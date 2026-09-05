МИД России направил срочное обращение генсеку ИКАО

В связи с заявлениями со стороны Украины, направленными на создание непосредственных угроз гражданской авиации, компетентные органы власти РФ находятся в контакте с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, сообщает МИД России сегодня, 4 сентября.