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В России планируют мессенджер «Макс» для посадки на транспорт

В России планируют мессенджер «Макс» для посадки на транспорт

Идентификация пассажиров будет проходить по Max ID, сейчас идея находится на стадии рассмотрения, конкретного проекта и даты запуска пока нет.

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