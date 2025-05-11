В Казахстане празднуют День матери

Во второе воскресенье мая в Казахстане отмечают День матери, сообщает Zakon.kz. В постановлении правительства Казахстана от 31 мая 2023 года определено, что дата празднования перенесена с сентября на второе воскресенье мая.
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