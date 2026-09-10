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Суть Событий

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ФСБ заявила, что сотрудник охраны посольства Великобритании собирал данные о дипломатах для Украины

ФСБ сообщила о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве. По данным ведомства, он собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки покушения на посла Великобритании, в котором СБУ планировала обвинить Россию.

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