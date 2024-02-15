«Я ничего не нарушил». Кристиан Хорнер высказался об обвинениях в свой адрес

«Я ничего не нарушил». Кристиан Хорнер высказался об обвинениях в свой адресGetty Images / Red Bull Content PoolНа встрече с прессой после презентации машины RB20 руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер высказался о ходе расследования в своем отношении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии