Что для казаков было самым унизительным

Казачество создало одну из самых жёстких культур чести в истории России. Здесь достоинство стояло выше жизни, а малейшее нарушение неписаного кодекса могло привести к полному изгнанию из общины.
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