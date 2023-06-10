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Филипп Киркоров появился на публике с Яной Рудковской, от которой он без ума

Филипп Киркоров появился на публике с Яной Рудковской, от которой он без ума

Недавно в Москве состоялся банкет в честь открытия летней веранды известного ресторана, который посетили знаменитости российского шоу-бизнеса, включая Настасью Самбурскую, Иду Галич, Ксению Бородину, Настю Ивлееву, Марию Кравцову и Яну Рудковскую.

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