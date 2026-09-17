США введут новые санкции против России

В Конгрессе США приняли новый законопроект о санкциях против России и Ирана, который предусматривает введение вторичных санкций против стран торгующих с Россией и Ираном.
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