Комфорт тот же, а цена меньше: обзор нового тягача КАМАЗ-54902

С точки зрения дизайна новый седельный тягач КАМАЗ-54902 очень похож на флагманский КАМАЗ-54901, как говорится, одно «лицо»! Но, помимо внешних, у них есть и другие схожие черты: оба разработаны для междугородных перевозок, у обоих колесная формула 4х2, есть спальный отсек и автоматическая трансмиссия, оба способны работать в составе 44-тонного автопоезда.