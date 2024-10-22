МКБ - 11

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...
  • Юрий Тумаков
    Вечерняя прогулка на свежем воздухе снимает стресс, хотя есть альтернатива 3 рюмки водки с тостом. Третий тост - за л...Средиземноморская...

Влияние режима сна на микрофлору кишечника у детей

Влияние режима сна на микрофлору кишечника у детей

Сон играет важную роль в поддержании здоровья и благополучия детей. Недавние исследования подтверждают связь между продолжительностью и качеством сна и различными аспектами здоровья, включая когнитивные функции, иммунную систему и метаболические процессы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх