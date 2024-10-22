Влияние режима сна на микрофлору кишечника у детей

Сон играет важную роль в поддержании здоровья и благополучия детей. Недавние исследования подтверждают связь между продолжительностью и качеством сна и различными аспектами здоровья, включая когнитивные функции, иммунную систему и метаболические процессы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии