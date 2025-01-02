Депутат Чернышов призвал СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок 1 Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал запретить средствам массовой информации транслировать предсказания астрологов и гадалок.
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