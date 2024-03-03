Daily Mail: Хорнер считает, что отец Ферстаппена причастен к скандалу

Руководитель команды "Формулы-1" "Ред Булл" Кристиан Хорнер считает, что отец трехкратного и действующего чемпиона "Формулы-1" нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен был причастен к организации скандала, возникшего вокруг него.
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