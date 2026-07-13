В Минпросвещения заявили об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

Распространившийся в 2020-х годах тренд на «бежевых мам», которые отказываются от ярких цветов в быту, отдавая предпочтение нейтральной, бежевой цветовой гамме, может негативно сказаться на сенсорном развитии ребенка, следует из письма Минпросвещения регионам.