В Минпросвещения заявили об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

Распространившийся в 2020-х годах тренд на «бежевых мам», которые отказываются от ярких цветов в быту, отдавая предпочтение нейтральной, бежевой цветовой гамме, может негативно сказаться на сенсорном развитии ребенка, следует из письма Минпросвещения регионам.
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