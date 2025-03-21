Герасимов проинспектировал группировку "Центр"

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, определил задачи для дальнейших действий войск группировки "Центр", работающей на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции, пишет РИА "Новости".
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