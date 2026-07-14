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Почти 20 лет без штампа и под чужим контролем: почему Любовь Толкалина так и не стала своей в семье Кончаловских

Почти 20 лет без штампа и под чужим контролем: почему Любовь Толкалина так и не стала своей в семье Кончаловских

Союз актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского продлился почти двадцать лет, однако пара так и не зарегистрировала отношения официально.

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