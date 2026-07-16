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В Калужской области объявили беспилотную опасность

В Калужской области объявили беспилотную опасность

На всей территории Калужской области объявили режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение распространила региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в своем официальном канале в мессенджере «Макс».

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