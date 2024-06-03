В РПЦ предложили запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

В РПЦ пояснили, что новый закон запретит предоставлять исключительное (монопольное) право физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых.
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