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В РПЦ предложили запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

В РПЦ предложили запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

В РПЦ пояснили, что новый закон запретит предоставлять исключительное (монопольное) право физическому или юридическому лицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых.

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