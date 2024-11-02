В Брянске на кольце у «самолёта» рухнуло огромное дерево

Также уточняется, что в результате падения дерево оборвало находящиеся под напряжением провода.Накануне вечером, 1 ноября, сильный ветер, бушевавший в Брянске повалил сухое дерево на кольце у «самолета» в Советском районе.
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