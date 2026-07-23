☝️КСТАТИ Мало кто знает, что памятник Ленина раньше располагался не в привычном для нас месте - площади, а в городском парке.
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☝️КСТАТИ Мало кто знает, что памятник Ленина раньше располагался не в привычном для нас месте - площади, а в городском парке.
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