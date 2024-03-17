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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уилл Харди: «Статистика ни черта не значит. Мне нет дела до того, сколько очков ты набрал, что у тебя в Инстаграме. Либо ты учишься, либо не играешь»

«Тимбервулвз» одержали победу над «Ютой» со счетом 119:100. «Мы не пасовали сегодня. Было примерно 30 владений, в которых было несколько открытых игроков, а мы атакуем в одиночку.

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