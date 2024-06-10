Петербуржец погасил полумиллионный алиментный долг после совершеннолетия сына

Подействовали принудительные меры в отношении внедорожника должника Петербуржец выплатил полумиллионный долг своему сыну, которому исполнилось 18 лет, после принудительных мер приставов в отношении внедорожника должника, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.