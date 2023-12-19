БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинцы угрожают семье бойца, погибшего в Марьинке. Сводка СВО 18 декабря

Украинцы угрожают семье бойца, погибшего в Марьинке. Сводка СВО 18 декабря

Российский 22-летний мотострелок Роман Рудаков, который погиб при штурме Марьинки, оставил свое последнее письмо на кирпиче в подвале одного из разрушенных домов, где попросил позаботиться о матери, сестре и брате.

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