Украинцы угрожают семье бойца, погибшего в Марьинке. Сводка СВО 18 декабря

Российский 22-летний мотострелок Роман Рудаков, который погиб при штурме Марьинки, оставил свое последнее письмо на кирпиче в подвале одного из разрушенных домов, где попросил позаботиться о матери, сестре и брате.
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